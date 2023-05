Charline Van Snick gaat eruit in de tweede ronde op WK judo

Charline Van Snick (IJF 30) heeft niet kunnen stunten op het WK judo in Doha. De 32-jarige Luikse ging er in de categorie tot 52 kg in de tweede ronde uit tegen de Hongaarse Reka Pupp (IJF 3), na een derde bestraffing in de golden score.

In de openingsronde had Van Snick met ippon de maat genomen van de Cypriotische Sofia Asvesta (IJF 44).

Onze landgenote won in het verleden een bronzen plak in de categorie tot 48 kg op de Olympische Spelen van Londen (2012) en het WK in Rio de Janeiro (2013).

Met Amber Ryheul (IJF 22) komt er maandag nog een tweede Belgische in actie in de categorie tot 52 kg in de Qatarese hoofdstad. Ryheul plaatste zich wel voor de derde ronde. Ze opende met winst tegen de Mongoolse Sosorbaram Lkhagvasuren (IJF 20), die een derde bestraffing kreeg in de golden score. In de tweede ronde versloeg de 24-jarige West-Vlaamse de Portugese Maria Siderot (IJF 32), met ippon. In de derde ronde treft Ryheul de Kosovaarse olympisch kampioene Distria Krasniqi (IJF 2).