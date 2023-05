Politie onderzoekt of schutter Texas banden had met extreemrechts

In de Verenigde Staten onderzoeken autoriteiten of de schutter die in een winkelcentrum in Dalles acht mensen doodschoot banden had met extreemrechts. Dat melden Amerikaanse media.

De schutter werd geïdentificeerd als de 33-jarige Mauricio Garcia. Onderzoekers pluizen nu zijn sociale media uit om zijn ideologie te onderzoeken, meldt CBS News.

Tijdens de schietpartij droeg de schutter naast paramilitaire kleding een shirt met de letters RWDS, wat staat voor “Right Wing Death Squad”. De uitdrukking is populair bij rechts-extremisten en de zogenaamde White Supremacy-groepen. De vraag is nu of hij al dan niet door deze ideologie werd geïnspireerd en of hij banden had met gelijkgestemden.

Zaterdag doodde de schutter acht mensen, onder wie kinderen, in een winkelcentrum in Allen, een voorstad van Dallas in de Amerikaanse staat Texas. Volgens ooggetuigen begon de man lukraak op voorbijgangers te schieten. De dader werd door een agent die toevallig ter plaatse was, doodgeschoten. President Joe Biden riep na de schietpartij nogmaals op om aanvalswapens te verbieden in de VS en wees erop dat dit jaar in de VS al zowat 200 schietpartijen plaatsvonden.