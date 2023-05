Pas getrouwd: Rosa en Yimid in Hechtel-Eksel

Hechtel-Eksel

Yimid Royas Zuleta (23) uitColombia, werknemer en student

Rosa Alejandra Martinez Garcia (20) uit Colombia, student en werkt als student

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “ We hebben elkaar ontmoet in Benidorm tijdens een familiereünie op 25 december 2017. We zijn een koppel sinds 15 januari 2019”, aldus het stralende bruidspaar.(peb)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken