Extra Sportpaleis-concert van Camille op zaterdag 4 mei, volgend jaar

Vorige week maakte Camille bekend dat ze volgend jaar, op zaterdag 4 mei 2024, in het Sportpaleis van Antwerpen zal staan. De vraag naar tickets is zo groot dat er een extra concert komt.

In 2024 trekt Camille naar het Sportpaleis. Dat werd vorige week bekendgemaakt. Er was toen sprake van één show: op zaterdag 4 mei om 14 uur. Na passages met onder meer #LikeMe en The masked singer is het nu haar eerste volledige soloshow in de Antwerpse concertzaal. Dat ze die kan vullen, bewees ze vorig jaar al. Toen verkocht ze vlot de Lotto Arena vijf keer uit met haar SOS-tour. Daarmee trekt ze nu nog rond in Vlaanderen, 25 shows daarvan zijn volledig uitverkocht

“Het nieuws over de Sportpaleis-show Magie in 2024 wordt duidelijk goed onthaald”, schrijft het team van Camille. “De tickets voor deze allereerste Sportpaleis show zijn nog maar net vandaag om 10 uur in verkoop, maar vliegen de deur uit.”

Wegens grote vraag kondigt de Vlaamse zangeres daarom nu alvast een extra show aan op zaterdag 4 mei om 18 uur.

Tickets voor haar show op zaterdag 4 mei 2024 om 14 uur én de extra show om 18 uur zijn vanaf nu verkrijgbaar via www.clubcamille.be.