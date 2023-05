Pas getrouwd: Laurien en Thomas in Tongeren

Tongeren

Thomas Lucassen (29) uit Riksingen, onderzoeksingenieur bij Vandersanden

Laurien Purnal (28) uit Rutten, OK-verpleegkundige bij Gasthuisberg in Leuven

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We kennen mekaar al van in onze kindertijd. Tijdens de nieuwjaarsfuif in De Velinx 12 jaar geleden is de vonk overgeslagen”, vertelt de bruid. (diro)

