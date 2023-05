Zdenek Stybar met succes geopereerd aan geknelde liesslagader: “Zo wilde ik mijn carrière niet afsluiten”

Zdenek Stybar (37) is geopereerd aan een geknelde liesslagader. De Tsjech reed een onopvallend voorjaar en nu is duidelijk waarom. Hij hoopt nog terug te keren in het peloton.

Stybar rijdt sinds dit jaar voor Jayco AlUla na jarenlang voor de teams van Patrick Lefevere te hebben gereden. Maar de resultaten dit voorjaar waren ronduit ontgoochelend, in die mate dat de voormalige wereldkampioen veldrijden zich medisch liet onderzoeken. Dat bracht een geknelde liesslagader aan het licht, een euvel waar tegenwoordig almaar meer renners mee geconfronteerd worden.

Stybar werd vorige week met succes geopereerd en heeft zijn revalidatie intussen ingezet. Hij wil zo snel mogelijk opnieuw competitieklaar zijn. “Ik vond het vreemd dat ik zo slecht presteerde”, reageerde Stybar. “Ik dacht dat ik conditioneel goed zou zijn, had ook een goede winter gekend. Een covid-besmetting eind februari gooide wel wat roet in het eten en was volgens mij dan ook de reden voor mijn mindere prestaties.”

Maar dat bleek niet zo te zijn. “In de Ronde van Vlaanderen begon ik meer en meer te denken dat er iets anders aan de hand was. Of misschien was het gewoon mijn leeftijd en kon ik niet meer volgen, al wilde ik dat niet geloven. Dus liet ik mij medisch checken waarna de diagnose snel naar boven kwam. Het is voor de mij de verklaring waarom het de voorbije seizoenen zo moeizaam ging met mij. Ik besloot mezelf te laten opereren, al besef ik dat de herstelperiode behoorlijk lang kan duren. Maar als ik mij niet liet opereren, dan zou mijn carrière voorbij zijn. Zo wilde ik mijn carrière niet afsluiten en dus ga ik er nog een keer voor, ook om mijn huidige werkgever iets terug te kunnen geven. Ik hoop dat ik nog op een goed niveau terugkeer en zo nog iets van mijn carrière kan maken.”