Sander Gillis beleeft raar tafereel tijdens terugkommoment voor rijbewijs: “Tijdens presentatie over verkeersslachtoffers”

Vreemd moment voor MNM-dj Sander Gillis. Toen hij zondag naar een terugkommoment ging voor zijn rijbewijs, zaten collega-bestuurders op te scheppen over hoe snel ze rijden terwijl een presentatie over verkeersslachtoffers getoond werd. “Raar”, vindt Gillis.

“Ik heb al eens 280 kilometer per uur gereden.”

“Duitsland of wat?”

“Nee, E19 als ge van Brussel naar Mechelen gaat, geen flitsers daar.”

“Sick, met welk merk dan?”

“Ja, was BMW, ge wilt die toch eens testen he.”

Op Instagram deelt Gillis bovenstaand gesprek dat hij hoorde tijdens het terugkommoment, dat verplicht is voor wie zijn rijbewijs haalt, van zondagnamiddag. “Heel raar dat je in een groepsgesprek zit op te scheppen over je snelheid, terwijl er een Powerpoint met verkeersslachtoffers openstaat. En dat je sowieso op het einde je attest krijgt. Geen aparte babbel, geen waarschuwing.”

“Voor alle duidelijkheid”, schrijft Gillis erbij. “Eerste praktijkdeel van het terugkommoment: top. Fijne manier om nog eens met je rijgedrag bezig te zijn.” Maar dat vervolg heeft “zijn vertrouwen in ons Belgisch verkeer geen deugd gedaan”. “Terwijl ik het omgekeerde had verwacht.” En ook, zo voegt Gillis er nog aan toe, “120 euro is veel geld”. Dat laatste is hoeveel het terugkommoment kost.