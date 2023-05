Luxelabel Versace gaat in zee met Dua Lipa en ook Marni doet het met beroemde zangeres

Dua Lipa en Donatella Versace, die het al jaren goed met elkaar kunnen vinden, hier tijdens een modeshow in 2022. — © Gamma-Rapho via Getty Images

Donatella Versace en Dua Lipa werkten samen aan de komende hoogzomercollectie voor het Italiaanse luxelabel. Die kreeg de naam la vacanza mee en zal op 23 mei, tijdens het filmfestival van Cannes, geshowd worden op de catwalk. “Het was heel spannend om met Dua aan deze collectie te werken en ik hou van de dynamiek tussen ons. Dua is sterk, onbevreesd en vrij en haar creatieve visie is uitzonderlijk. De zomer is een magische tijd. We zullen dit gevoel en de kleuren van die tijd van het jaar vastleggen met een heel bijzondere en intieme modeshow in Cannes”, aldus Donatella.

Ook de zangeres genoot van de collaboratie. “Donatella en ik hebben in de loop der jaren zo’n sterke band gevormd en ik ben zo dankbaar voor de steun die ik vanaf het begin van mijn carrière van haar en het hele team heb gekregen. Dat ze me de eer gaf om deze collectie mede te ontwerpen en al mijn zomerinspiraties de vrije loop te laten, was een droom”, aldus de ster. Voor de fans: alle ontwerpen uit de lijn zullen meteen na de modeshow te koop zijn.

De Levitating-ster is niet de enige zangeres die haar modedroom in vervulling ziet gaan. Dezelfde eer komt ook singer-songwriter Erykah Badu toe. Zij mocht haar creatieve ideeën realiseren voor het Italiaanse modehuis Marni. De zogenoemde Marni x Erykah Badu-capsule omvat eclectische en eigenzinnige oversized stuks in onder meer leder, satijn en fluweel én een mix van deze stoffen. Daarnaast is er ook aan bijpassende accessoires en schoenen voor dames gedacht. Ook aan opvallende hoeden, zoals Badu zelf graag draagt.

Afgelopen woensdag werd de najaarscollectie voorgesteld in geselecteerde Marni-winkels in de Verenigde Staten, later is Europa aan de beurt. Geïnteresseerden hebben dus nog even de tijd om te sparen. Dat zal nodig zijn, want de prijzen van de Badu-lijn schommelen tussen 1.900 euro en 10.700 euro.

