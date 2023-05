De sociale huisvestingsmaatschappij Cordium heeft, samen met ‘Wonen in Vlaanderen’ 10 mobiele woonunits voor de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne geplaatst in de Disselwijk in Hasselt. Daar worden de woonunits, als de Oekraïense gezinnen vertrokken zijn, gebruikt tijdens de renovatiewerken in de wijk.