Toenemende paniek in Zaporizja door evacuaties: hoe onveilig is het daar?

De Russische evacuatie van bezette nederzettingen in de regio van Zaporizja heeft een paniekreactie veroorzaakt. Duizenden mensen zitten uren in de file in de hoop te kunnen evacueren, militairen verkleed als burger zouden proberen te ontsnappen en het internationaal Atoomagentschap (IAEA) zegt verontrust te zijn over de nucleaire veiligheid rond de kerncentrale. “Het probleem is dat we weinig weten over de echte actuele status van de kerncentrale”, zegt energie-expert Joannes Laveyne (UGent).