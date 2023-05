Getuige filmt moment waarop Britse politie hond doodschiet na aanval op vrouw en eigenaar tasert

Een man is zondag gearresteerd in Limehouse, een wijk in de Britse hoofdstad Londen, omdat hij volgens de politie op wandel was met agressieve honden die een vrouw hadden aangevallen. Een getuige filmde hoe een zestal politieagenten de man staande wilden houden. Maar het incident liep plots uit de hand, waarop de agenten hun wapens trokken en een van de honden doodschoten. De eigenaar van de dieren werd getaserd en in de boeien geslagen. Ook de andere hond werd ter plekke afgemaakt, klinkt het in een verklaring van de Londense politie.