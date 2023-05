Mag je vriend al je sms’en lezen? Nieuw theaterstuk met Lucas Van den Eynde toont wat er dan gebeurt

Heb je echt niets te verbergen? Mag je lief al je sms’en lezen? Daar begint Poupehan, een theaterstuk waarin een vriendengroep alle gsm-verkeer deelt. Waar dat toe leidt, zien we in een tragikomische voorstelling met Lucas Van den Eynde over vriendschap en liefde, en de grenzen daarvan.

Het dorpje Poupehan, aan de Semois in de provincie Luxemburg, kwam in de jaren tachtig in het nieuws omdat er en petit comité politiek overleg werd gepleegd. De goed gekozen titel van deze voorstelling wekt op die manier nieuwsgierigheid, maar we moeten de diehard Villa Politica-kijkers teleurstellen. Er is geen enkel verband met die geschiedenis. Het stuk had even goed Bouillon of Durbuy kunnen heten.

Net als elk jaar brengen enkele koppels een weekendje door in een chalet in de Ardennen. Het is winter en er ligt veel sneeuw. Ze komen op het idee om een spelletje te spelen waarbij iedereen de gesprekken en berichten op zijn smartphone deelt met de hele groep. “Zo ontspint zich het verhaal”, zegt Lucas Van den Eynde, om daarna duidelijk te maken dat hij daarover niets kan verklappen. “Wat er allemaal op de gsm’s binnenkomt, wat de reacties daarop zijn en hoe alles zich verder ontwikkelt, dat is net het spannende.”

Tragikomisch

Dit is een zelfstandig initiatief van Het Laatste Bedrijf, de theaterafdeling van het bekende tv-productiehuis De Mensen. Michai Geyzen en Stijn Van de Wiel van De Mannschaft werden aangesproken om een nieuw stuk te schrijven en te regisseren. Hoewel hun verhalen totaal verschillen, vonden ze voor het uitgangspunt inspiratie in Perfetti sconosciuti, een Italiaanse film uit 2016 waarin vrienden hun onderlinge relatie aan het wankelen brengen door hun gsm-geheimen te delen. Lucas Van den Eynde: “Zo ontstaan er gênante situaties waarmee de toeschouwers zich kunnen vereenzelvigen: ‘oei, dat is mij ook al overkomen’ of ‘ik ken iemand die hetzelfde heeft meegemaakt’.”

© RR

Herkenbaar

“Daarnaast is het ook echt mooi geschreven”, gaat Van den Eynde verder. “Je kan ermee lachen, maar het is ook ontroerend. Je ziet voortdurend herkenbare situaties. Maar niets is dwingend, het is een open, transparant stuk. Er is genoeg ruimte zodat iedereen er zijn eigen verhaal van kan maken.”

Naast Lucas Van den Eynde bestaat de cast uit Ann Pira en Raf Jansen, twee acteurs die de televisiekijkers elke dag in Thuis zien. En dan zijn er nog Laurence Roothooft en Viv Van Dingenen. Die laatste kent Lucas Van den Eynde goed. “Het is plezant om opnieuw met haar te spelen. Maar dat geldt voor het hele gezelschap. Het is echt een toffe groep.”

In mei zijn er drie voorstellingen in Limburg. Na een zomerpauze volgen er nog vier.

Poupehan, Het Laatste Bedrijf/De Mannschaft, op 19/5 Muze Heusden-Zolder, op 20/5 Palethe Pelt, op 31/5 Cultuurcentrum Hasselt, op 2/10 De Bogaard Sint-Truiden, op 11/10 De Velinx Tongeren, op 19/10 De Kimpel Bilzen en op 11/11 cc Beringen. Info: www.hetlaatstebedrijf.be