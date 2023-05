Mountainbiker Pierre de Froidmont triomfeert in Sittard, één week voor de start van de Wereldbeker

Mountainbiker Pierre de Froidmont (Orbea Factory Team) heeft zondag de manche voor de 3 Nations Cup in het Nederlandse Sittard gewonnen. “Dit is echt een goed teken voor de wereldbekermanche in Nove Mesto”, was hij tevreden.

Een week voor de wereldbekerstart in het Tsjechische Nove Mesto tankte De Froidmont dus vertrouwen in de wedstrijd op het parcours van het Watersley Sports & Talentpark in Sittard, Nederlands-Limburg. De Ardennees had het grootste gedeelte van de wedstrijd op kop gereden en haalde het met ruim twee minuten voorsprong op de Let Martins Blums en landgenoot Clément Horny.

“Ik voelde me heel goed”, reageerde De Froidmont na afloop. “Dit is echt een goed teken, één week voor Nove Mesto. Ik ben heel blij met het gevoel dat ik vandaag had.” Dankzij de winst in de UCI-wedstrijd van eerste categorie raapt De Froidmont ook weer extra punten op met het oog op kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs 2024. Vrijdag had hij ook al de shorttrack in Sittard gewonnen, voor landgenoot Arne Janssens.

In de vrouwenwedstrijd in Sittard, waar het net voor de start flink was beginnen te regenen, haalde de Nederlandse Anne Tauber (een ploeggenote van De Froidmont) het na een boeiend duel met veldrijdster Puck Pieterse. Wereldkampioene cyclocross Fem van Empel finishte als derde, Ceylin Alvarado als vierde en Belgisch mountainbikekampioene Emeline Detilleux als vijfde.