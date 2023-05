Vrouw deelt simpel trucje om oorpijn op het vliegtuig te vermijden

Geforceerd geeuwen, kauwen als een gek of liters water drinken met talloze bezoeken aan het toilet als gevolg: er bestaan alvast enkele middeltjes om pijn aan de oren op het vliegtuig te verzachten. Maar een Britse vrouw deelt op Tiktok een handig trucje met twee plastic bekertjes en warme papieren doekjes om oorpijn te vermijden wanneer het vliegtuig stijgt of daalt. “Volwassen en kinderen kunnen dit toepassen”, zegt de vrouw die zichzelf The Ear Nurse noemt, in de beelden die al duizenden keren werden bekeken op sociale media. “Maar ik kreeg wel enkele rare blikken toen ik de video maakte”