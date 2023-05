Straffe transfer op til? Anderlecht-jeugddirecteur Jean Kindermans in beeld bij Ajax

LEES OOK. “Hoezo je hebt geen fysieke data van onze talenten?” Hoe het misliep tussen het Anderlecht-bestuur en jeugddirecteur Jean Kindermans

Daar komt bij dat Ajax mogelijk wil profiteren van de situatie. De Nederlandse topclub zoekt versterking voor zijn beroemde jeugdschool en volgens lokale bronnen is Jean Kindermans in beeld. Ajax ziet in zijn kennis en expertise een meerwaarde voor De Toekomst. Bij Anderlecht loopt zijn opzeg wel nog lang. Die duurt achttien maanden en ging in op 1 november 2022.