Auto over de kop in centrum van Heusden

Heusden

In de Guido Gezellelaan is maandagmorgen een auto over de kop gegaan en op de middenstrook terechtgekomen. Het ongeval veroorzaakte veel verkeershinder. De straat was tijdelijk niet bereikbaar. De lokale politie van Heusden-Zolder deed de vaststellingen en regelde het verkeer ter plaatse. Ook een ambulance kwam ter plaatse. zb