Dodelijke schietpartij aan flatgebouw in Gent: bewoner hoorde ruzie in de gang en daarna luide knal

De buurt van het Zuidpark in Gent is maandagochtend opgeschrikt door een schietincident. Daarbij is één persoon overleden. Een deel van de Franklin Rooseveltlaan is al de hele ochtend afgezet met hekken door de politie. Het parket is ter plaatse.

Het incident speelde zich af in of aan een statig appartementsgebouw aan de rand van het Zuidpark. Getuigen zouden maandag vroeg in de ochtend schoten hebben gehoord. De toegang tot het gebouw is al de hele ochtend afgezet met zwarte hekken.

Een bewoonster van het appartementsgebouw getuigt hoe ze kort voor 6 uur ’s ochtends een ruzie hoorde in de inkomhal. Er klonk daarna een luide knal. De feiten zouden zich afgespeeld hebben op de eerste verdieping van het gebouw.

Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er geschoten is en een persoon overleden is. Over de identiteit en of er eventueel al iemand gearresteerd is, kon nog geen informatie bevestigd worden.

Het gaat om de Franklin Rooseveltlaan, midden in Gent. — © LMD