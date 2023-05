Met deze tips van bekende of gepassioneerde wandelaars blijf je gemotiveerd voor je ‘Pink Walk’

Ook dit jaar lanceert Pink Ribbon, de organisatie die strijd aanbindt tegen borstkanker, een Roze Mars. Onder het motto ‘stuur borstkanker wandelen’ worden zoveel mogelijk mensen opgetrommeld om gedurende de maand mei dagelijks 10.000 stappen te zetten. Zo kan je kilometers of geld verzamelen voor de organisatie én word je er in de eerste plaats zelf gezonder van. Op zoek naar inspiratie of motivatie voor die dagelijkse wandeling? Deze fervente of bekende wandelaars zetten je goed op weg.

Gezondheidscoach Lies Helsloot, auteur van Wandel je slank en gelukkig en Beweeg je slank en gelukkig: “Met de juiste schoenen loop je op wolkjes”

“Sprokkel stapjes doorheen de dag. Zeker als je een zittend beroep hebt, is dat een uitdaging. Naast mijn bureau staat een mini-trampoline: elke 45 min spring ik daar 1 minuut op. Dat levert me 250 stappen op maar is ook extra gezond omdat het de lymfedrainage in je lichaam stimuleert, die de afvalstoffen in onze cellen afvoert. Je kunt ook springen zonder trampoline, denk aan de jumping jacks, maar dat is wel iets zwaarder voor je gewrichten. Stel nu dat je acht uur aan je bureau werkt, neem je dan voor elk uur drie minuten lang te springen. Dan heb je eigenlijk al 6.000 stappen gezet door te plaatse te springen, dansen en je af te reageren. Dat en een glas water: meer heb je niet nodig om weer vol energie achter je pc te kruipen, en het is gezonder dan koffie! Een tweede, belangrijke tip: zorg dat je op wolkjes loopt en kies voor de gepaste wandelschoen! Zo’n 80 procent van de mensen die ik coach, beginnen met de foute schoenen, wat leidt tot blessures en uiteindelijk tot stoppen met wandelen. Ga niet wandelen op je baskets. Ze zijn misschien wel mooi maar je saboteert je voeten, knieën en rug op die manier. Ook een bergschoen is niet geschikt als beginnend wandelaar. Mijn advies? Ga naar Runner’s lab, laat je wandelpatroon analyseren en kies dan een comfortabel en zacht model dat aangepast is aan jouw voeten!”

Topsportcoach Paul Van Den Bosch (Energy Lab) en zijn dochter Carolien (welzijnscoach en spreker bij Better Minds at Work), beide auteurs van het boek De ideale dag: “Steel stappen gedurende je dag”

Paul: “Steel stappen! Beweeg elk moment dat je daarvoor de gelegenheid krijgt in je dagelijkse leven. En die gelegenheden doen zich veel meer voor dan je denkt. Ga je winkelen? Parkeer je auto dan een eindje van de winkel in plaats van zo dicht mogelijk. Ben je te vroeg op een meeting? Ga niet zitten wachten, maar loop een rondje in de buurt. Zou bouw je stappen op, zodat het surplus dat ’s avonds dan nog moet gebeuren, niet onmogelijk lijkt. Onderbreek ook je zitpatroon om de 45 minuten, met een actieve pauze: speel met je hond, loop de trap op en af.”

Carolien: “Een vrouwelijke coachee gaf me de tip om niet in een keer met een volle wasmand naar boven te lopen, maar elke keer als je klaar bent met een stapeltje gestreken was, de trap op en neer te lopen. Ook op je werk kan je beweging integreren. Telefoneer terwijl je rondwandelt. Doe een-op-een meetings al wandelend. Het is gezond en je bent wellicht creatiever. Zelfs evaluatiegesprekken kunnen wandelend gebeuren. Dat geeft het extra voordeel dat de spanning die veel mensen daarbij voelen, wegebt. Hiërarchie valt wat weg en het is vaak ook makkelijker om vrijuit te spreken als je niet constant in elkaars ogen moet kijken. Misschien iets om aan de baas voor te stellen?”

Radiopresentator Sven Ornelis, fervent wandelaar die zo’n 100 km per week wandelt: “Begin er gewoon aan: die eerste meters zijn de lastigste”

“Je hoeft geen lycra pakje aan zoals wanneer je zou wielrennen en ook met wat kilo’s te veel is wandelen een sport die iedereen gemakkelijk kan doen. Het is zo simpel als naar buiten stappen en het doen. En toch: net zoals bij alle andere sporten is het allerlastigste aan wandelen, vertrekken. Er zijn altijd redenen om het niet te doen. Je kunt ook in je zetel zitten met een glas wijn, er zit een deadline in de weg, en dat is toch lastig zo een uur wandelen? Nee, dat is het niet, het is enkel die eerste meters lastig. Daarna begin je te voelen dat het deugd doet, dat je lijf er nood aan had, dat je hoofd leeg wordt, dat je mooie dingen rond je ziet, en dan ben je vertrokken. Begin er dus gewoon aan. Weet dat die eerste stap de moeilijkste is, trek je wandelschoenen toch aan en ga naar buiten.”

Viroloog Steven Van Gucht, ook fervent (berg)wandelaar: “Neem de trap”

“Je hoeft niet speciaal te gaan wandelen om 10.000 stappen te zetten. Elke stap telt. Zo is mijn principe dat ik nooit de lift neem. Ik werk op de vijfde verdieping en altijd de trap nemen is intussen een reflex geworden. Vaak ga ik tijdens mijn koffiepauze zelfs opzettelijk beneden om koffie, terwijl er op dit verdiep ook een apparaat staat. Een hond helpt uiteraard ook. Jij komt thuis en die staat al kwispelend op jou te wachten, klaar voor zijn wandeling. Ik heb er zelf eentje in co-ouderschap en om de week dwingt hij mij ook na het werk tot een mooie wandeling. Ik heb intussen verschillende lussen bij mij in de buurt, groot en klein. Heel wat mensen verplaatsen zich naar mooie streken om te wandelen, dat doe ik ook in het weekend vaak, maar besef dat er ook bij jou in de buurt mooie wandelpaden te vinden zijn. Met een hond kan je die verkennen. Heb je zelf geen hond? Misschien is er wel een hondenbaas in de buurt die wat minder te been is of een buur die hulp kan gebruiken met de dagelijkse wandelingen van wie je de hond even mag lenen!”

Dorien van de award-winning wandelblog opwandel.be, waar ze zoveel mogelijk mensen op weg wil helpen naar een leven in de buitenlucht: “Zoek eens andere oorden op”

“Elke dag hetzelfde rondje gaat na een tijd vervelen. Dat is logisch. Verandering van spijs doet eten, toch? Je kan je laten inspireren door de wandelingen op opwandel.be. Kies er bijvoorbeeld een met veel vergezichten, want wist je dat wandelingen met weidse vergezichten een extra kalmerend effect hebben? Dat komt omdat we het overzicht kunnen bewaren en dreiging makkelijker zien aankomen. Het zou iets evolutionairs zijn. Wil je het niet te ver van huis zoeken, maar heb je toch zin in iets anders? Check dan op Google Maps welke parkjes of domeinen er op fietsafstand van je huis liggen en ga daar op wandel. Wij mensen zijn gewoontebeesten die uit gemak altijd naar dezelfde plekjes gaan, terwijl er zoveel moois voor onze neus ligt. Dus: spring op je fiets en go adventure in je eigen buurt!”

