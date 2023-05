Geen ticket voor Beyoncé? Deze Britse band speelt in Hasselt live haar conceptalbum ‘Lemonade’

Op 14 mei is het zover: dan komt Beyoncé naar het Koning Boudewijnstadion in Brussel. — © AP

Ian Anderson van Wooden Elephant heeft twee koffertjes: een voor zijn viool en een voor zijn boormachine. Beide heeft hij nodig als hij livemuziek speelt van Radiohead, Björk of Beyoncé, zoals op 15 mei in Hasselt.

Op 14 mei is het zover: dan komt Beyoncé naar het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De kans dat je een ticket hebt, is klein. Zoals verwacht, was het optreden in geen tijd uitverkocht en bleven heel wat fans gefrustreerd achter hun scherm staren. Computer says no.

Vibrator

Wil je tóch Beyoncé live horen, dan kan je een dag later in cultuurcentrum Hasselt terecht. Die dag speelt Wooden Elephant haar gelauwerde album Lemonade live. Wooden Elephant is een Brits ensemble dat hele albums vertaald naar strijkers als viool en cello, maar daarbij ook tal van alledaagse spullen gebruikt. Zoals: een boormachine. Feesttoeters. Een roomklopper. Een ventilator (met tissues aan bevestigd). Of - zoals in een nummer van Radiohead dat ze spelen - een vibrator. “We zijn altijd op zoek naar spullen om geluiden mee te maken die een equivalent kunnen vormen van de originele klanken, maar een vibrator gebruiken was niet ons originele idee”, zegt Ian Anderson (35), bezieler van Wooden Elephant. “Ik denk dat het John Cage was die al eens een vibrator gebruikte in zijn piano.”

Wil je horen hoe dat klinkt, dan kan je op Spotify eens luisteren naar Kid A - de klassieker van Radiohead - in de versie van Wooden Elephant. Of op YouTube kijken hoe ze Homogenic van Björk aanpakken. Of maandag live wat ze met Lemonade van Beyoncé doen.

Je merkt dat Wooden Elephant niet één nummer kiest, maar telkens voor hele albums gaat. “Op voorwaarde dat we er zelf een band mee voelen, dat het albums zijn die als één geheel klinken - niet als een verzameling nummers - en dat er elektronische klanken in voorkomen. Elektronische platen zijn meer gelaagd. In onze akoestische vertaling kunnen we net met die lagen aan de slag. Ik ben zelf fan van REM. Ik vind hun muziek heel goed, maar met Wooden Elephant kunnen we er niets mee, omdat die gelaagdheid erin ontbreekt die wij nodig hebben.”

Gratis ticket voor Queen B

Het was Jonny Greenwood, gitarist van Radiohead, die Anderson inspireerde om Wooden Elephant op te richten. Anderson was lid van London Contemporary Orchestra toen Greenwood met het orkest samenwerkte en allerlei manieren zocht om nieuwe klanken te vinden. “Hij opende mijn ogen”, zegt Anderson, die ziet hoe verschillende soorten publiek hun weg vinden naar hun optredens. “Als we spelen, zit het meestal vol. Dat heeft niks met ons te maken, maar met de muziek. Mensen zijn benieuwd hoe wij Beyoncé of Björk laten klinken. En daar komen zowel pop- en rockliefhebbers als mensen die van klassiek houden op af.”

Beyoncé mag gratis komen kijken in cc Hasselt, ze is toch in de buurt. — © AFP

Nog twee dingen: hebben de artiesten ooit gereageerd op hun versies? En wordt hij soms verwisseld met die andere muzikale Schot, Ian Anderson van Jethro Tull? “Björk en Beyoncé zijn redelijk onbereikbaar, maar als Beyoncé wil langskomen in Hasselt, krijgt ze van mij een ticket. En twee: ja, ik krijg soms fanmail thuis die voor de andere Ian Anderson bedoeld is. ‘Merci voor dat concert in 1966’. Toen was ik nog niet eens geboren.” Geen dames die beha’s opsturen? “Nog niet, maar misschien kan je daar ook een vioolsnaar mee manipuleren. Nog niet geprobeerd...”

Wooden Elephant plays Lemonade, 15 mei. Kunstlaan 5 in Hasselt. Basistarief: 20 euro. Info: www.ccha.be