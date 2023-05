Superclasico tussen River Plate en Boca Juniors loopt nog maar eens uit de hand: knokpartij en zeven rode kaarten

In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is de Superclasico van zondagavond tussen River Plate en aartsrivaal Boca Juniors nog maar eens uit de hand gelopen.

Scheidsrechter Dario Herrera had in het vernieuwde Estadio Monumental alle moeite van de wereld om de partij onder controle te houden. Daarvoor had hij liefst negen gele kaarten nodig, maar in de slotfase gingen de poppen pas echt aan het dansen, nadat Miguel Borja de thuisploeg van op de stip naar een 1-0 zege had getrapt na een controversiële strafschop. Op het veld kwam het vervolgens tot opstootjes tussen spelers van beide teams en Herrera zag zich genoodzaakt zes spelers en Boca-trainer Jorge Almiron de rode kaart onder de neus te duwen. Stewards en zelfs politieagenten kwamen het veld op om de knokkende partijen uit elkaar te halen. Uiteindelijk duurde het meer dan een kwartier vooraleer de gemoederen bedaard waren.

Dankzij de dertiende competitiezege van het seizoen verstevigt het River Plate van coach Martin Demichelis en voormalig Anderlecht-aanvaller Matias Suarez, die zondag in het slot mocht invallen, zijn leidersplaats in de Argentijnse hoogste klasse, waar ze vijftien speeldagen ver zijn in het seizoen. Boca kent een kwakkelseizoen en staat pas dertiende, op negentien punten van de leider.

De Superclasico gaat vaak gepaard met geweld, op en naast het veld. In 2018, toen beide teams tegenover elkaar stonden in de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League, ging het zelfs zo ver dat de terugwedstrijd in het Bernabeustadion in Madrid afgewerkt moest worden. Die terugwedstrijd stond aanvankelijk in het Momumentalstadion van River gepland, maar kon niet doorgaan omdat de spelersbus van Boca onderweg naar het stadion was aangevallen door River-aanhangers.