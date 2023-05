Phoenix en Philadelphia brengen stand weer in evenwicht in play-offs NBA

In het Footprint Center kwam voormalig MVP Nikola Jokic tot liefst 53 punten, 11 assists en 4 rebounds voor de bezoekers uit Denver, maar zelfs dat bleek niet voldoende voor de zege. Phoenix Suns heeft immers met Kevin Durant en Devin Booker een dodelijke tandem in de rangen. Zij waren beiden goed voor 36 punten, waardoor de stand met 2-2 weer in evenwicht is. Beide clubs wonnen twee keer hun thuiswedstrijden. Wie het eerst vier keer wint, stoot door in deze best of seven.

Dat de zenuwen hooggespannen staan, bleek ook uit een opstootje vlak voor de pauze tussen Jokic en niemand minder dan Suns-eigenaar Mat Ishbia. Toen die laatste Jokic de bal niet snel genoeg wou teruggeven om een snelle inworp te doen, gaf de Serviër hem een duw, waarna hij een technische fout kreeg. “Ik dacht dat de NBA zijn spelers moest beschermen, maar misschien heb ik het mis?”, fulmineerde Jokic na afloop. “Iemand die buiten het terrein zit, is een fan en mag het spel niet beïnvloeden. Krijg ik dan geen bescherming als speler? Ze beschermen hier eerder de fan.” Mogelijk dreigt er voor Jokic ook nog een schorsing.

Ook in de Eastern Conference in het duel tussen Philadelphia 76’ers en Boston Celtics is alles weer te herdoen. De 76’ers wonnen zondag het vierde duel na overtime met 116-115. In het Wells Fargo Center nam James The Beard Harden de thuisploeg bij de hand met 42 punten, kersvers MVP Joel Embiid was goed voor 34 punten. Bij de bezoekers uit Boston was Jayson Tatum de topschutter met 24 punten. Ook hier is de stand 2-2 gelijk.