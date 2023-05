Van Peteghem: “Oplossing vinden voor belastingverlaging werklozen en leefloners”

Dat de fiscale hervorming waar de federale regering aan werkt werklozen en leefloners een belastingverlaging kan opleveren, kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen. “Maar dat heeft niets te maken met de doelstelling van deze hervorming en we moeten daar dan ook een technische oplossing voor vinden.” Dat heeft vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) maandag gezegd op Radio 1, na forse kritiek van zijn Open Vld-collega en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

De liberale vicepremier trok zondag aan de alarmbel bij VTM nieuws. Het verschil tussen werken en niet werken moet groter worden en een hervorming waarbij er een belastingverlaging komt voor werkzoekenden en leefloongerechtigden zou volgens hem dan ook “hoogst problematisch” zijn. “Als men vasthoudt aan een belastingverlaging voor leefloners en werklozen, dan komt er voor ons geen fiscale hervorming”, stelde Van Quickenborne fors.

In een reactie gaf Van Peteghem, die het voortel voor een fiscale hervorming op tafel legde, maandag toe dat de belastingverlaging voor wie niet werkt en waar Open Vld naar verwijst in “een aantal uitzonderlijke gevallen” kan voorvallen. “Er is misschien wat verwarring, omdat wie werkloos is en dan toch gaat werken, voor de periode waarin hij werkt netto meer overhoudt.” Voor de gevallen waarin werklozen en leefloners de facto een belastingverlaging krijgen, moet een technische oplossing gevonden worden, zei Van Peteghem. “Dit is net een consequentie van de complexiteit van het huidige systeem.”

De cd&v-vicepremier waarschuwde nogmaals dat er van de hele hervorming niets in huis zal komen als op elke particuliere bezorgdheid ingegaan wordt. “Als je nu zegt de hervorming uit te stellen tot na de verkiezingen, wanneer gaat ze er dan nog komen? Het zal dan snel 4 tot 5 jaar duren voor we van die eerste plaats weg geraken wat betreft de lasten op arbeid.”

Op de Franstalige omroep Bel RTL herhaalde Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert maandag dat het nog steeds de bedoeling is om met deze regering een eerste stap te zetten, en na de verkiezingen van 2024 een fiscale hervorming ten gronde door te voeren. “Het is belangrijk om voor de zomer een akkoord te vinden”, zei hij.