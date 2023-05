Niet alle leerlingen aanwezig in Zaventem na dodelijke vechtpartij: “Mijn vrienden zijn bang om te komen, ik vind dat niet normaal voor een school”

Niet alle leerlingen van de ZAVO-school in Zaventem tekenen maandag present op de eerste schooldag na de dodelijke vechtpartij van vrijdagavond. Het risico op een wraakactie houdt velen niet thuis, zo zeggen ze. “Mijn ouders hebben me toch laten gaan.” Ook twee leerkrachten van de school zijn afwezig.

Heel wat van de leerlingen van de ZAVO-scholen in Zaventem kwamen maandag naar school. Ondanks de bedreigingen die er afgelopen weekend waren na het dodelijke ongeval aan het station, en ondanks het risico op een wraakactie. “Mijn ouders hebben me naar school laten gaan”, zegt een leerling. “We hebben online wel gezien wat er allemaal gezegd werd. Maar zij zeiden: dat is online, in het echt gaan ze waarschijnlijk niets doen. Het geeft wel een raar gevoel om hier te staan, want het kan nog altijd dat ze wel iets doen. Wij moeten ons er niet te druk over maken, denk ik.”

Choquerend, noemt David wat er gebeurd is. “Een paar van vrienden waren hier en zijn een beetje getraumatiseerd door wat ze gezien hebben. Ze zijn zelfs bang om naar school te komen. Dat vind ik niet normaal voor een school.” Zelf is hij “een beetje” bang. “Maar het leven gaat door. Naar school gaan moet toch, ook nu. En er is politie overal, dus ik voel me wel veilig. Ook op school.”

Getwijfeld

Ze heeft door de bedreigingen wel getwijfeld, zegt een andere leerlinge. “We waren allemaal aangedaan door wat er gebeurd is. Zelfs al kenden we die persoon niet, het was toch heel zwaar om te horen. Sommige van mijn vrienden hebben het gezien, en zelfs het lichaam gezien. Mijn hart stond stil toen het gebeurde.” Die vrienden bleven maandag thuis. “Zij zijn mentaal nog niet klaar om terug naar school te komen.”

“Het is verschrikkelijk wat gebeurd is”, zegt Evelien Feyen, die haar dochter kwam afzetten. “Ik heb mijn dochter met een bang gevoel afgezet. Als het eens gebeurt, kan het altijd nog eens gebeuren. Ik heb een mail gekregen dat er extra juffen aan de schoolpoort staan en dat de politie rondrijdt. We hopen dan dat het niet meer gebeurt, natuurlijk. Maar ik ben toch een beetje bang.”

Evelien Feyen. — © Dimitri Berlanger

Volgens directeur Kurt Gommers loopt alles vlot. “Een deel van de studenten zal er niet zijn”, zegt hij. “En ik heb daar begrip voor. Maar de politie is heel aanwezig, zichtbaar en onzichtbaar. Ze zullen doen wat van hen gevraagd wordt. Nu is het tijd om de rust te laten terugkeren.” Ook twee leerkrachten zijn maandag afwezig. “Waarom weten we niet. Dat is om een onbekende reden. Het kan uit schrik zijn, maar dat weet ik dus niet.”

Vechtpartij

Vrijdag na schooltijd brak aan het treinstation van Zaventem een grote vechtpartij uit tussen een dertigtal Brusselse jongeren en een ander groepje jongeren. Eén man haalde een samoeraizwaard boven. Twee jongens uit het kleine groepje sloegen op de vlucht en liepen het perron op, achter­nagezeten door een drietal anderen. Net toen de jongeren over het spoor liepen, passeerde een hogesnelheidstrein. Twee van hen werden gegrepen. Eén was op slag dood en de ander verloor een been. Hij zou niet langer in levensgevaar zijn.

Het hele weekend lang doken op sociale media berichten op over mogelijke wraakacties maandag. Hoe ernstig die dreiging genomen moet worden, is niet duidelijk. Het is in ieder geval daarom dat de politie maandag zo aanwezig is.