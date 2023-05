Opnieuw dodelijke klap tegen brug in de Woudstraat in Genk

Genk

Een inzittende kwam maandag in de vroege ochtend om het leven bij een zware crash in de Woudstraat in Genk. De bestuurder, een 19-jarige uit Zonhoven, miste op het industrieterrein Genk-Noord een scherpe bocht waarna de wagen tegen een betonnen pijler van de onderkant van de brug van de E314 smakte. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar ze konden niets meer voor het slachtoffer betekenen.

Het ongeval gebeurde rond 4 uur. De precieze omstandigheden zijn nog niet gekend. De lokale politie Carma deed de eerste vaststellingen en lichtte het Limburgse parket in.

Het gaat al om de tweede dodelijke crash in de Woudstraat in minder dan een maand tijd. Op 12 april liet op dezelfde locatie een 22-jarige bestuurder uit Hasselt het leven. ppn/cn