Liplezer onthult wat gefrustreerde koning Charles jammerde momenten voor de kroning

Daags na zijn moment de gloire zijn er videobeelden opgedoken waarin te zien is hoe de vorst met koningin Camilla in de koets aan het praten was toen ze vijf minuten te vroeg bij Westminster Abbey aankwamen en buiten in hun koets moesten wachten op zijn zoon en diens gevolg.

Liplezeres Jacqui Press, die beelden van de koetsoptocht bestudeerde, beweert dat de intussen pasgekroonde monarch het volgende fulmineerde: “Ik maak me zorgen over de tijd, het duurt langer dan normaal. Ik bedoel, kijk dan!”

Een collega-liplezer wist er toch net iets anders uit op te maken: “We kunnen er nooit op tijd geraken. Dit is slecht. Er is altijd wel iets.”

(wvb)