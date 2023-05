Het opvallende detail op de jurk van Camilla tijdens kroning van koning Charles

Terwijl zaterdag alle ogen gericht waren op koning Charles en koningin Camilla bij de kroning in de Westminster Abbey in Londen, waren er in gedachten én op de jurk ook twee kleine harige viervoeters bij. Op de jurk die Camilla droeg, zijn namelijk haar twee asielhonden geborduurd.

Haar twee honden, Bluebell en Beth, zijn Jack Russell terriërs. Ze adopteerde eerst in 2011 Beth en een jaar later Bluebell bij het dierenasiel in Battersea, een plek die ze regelmatig heeft bezocht.

Camilla droeg een eenvoudige ivoorkleurige, zijden jasjapon met wijde mouwen, V-hals, rechte schouderpartij en een split aan de voorkant van de 72-jarige Britse ontwerper Bruce Oldfield, een van haar favoriete designers. De met zilver en goud geborduurde jurk bevat daarnaast ook een paar geheime hints naar haar huwelijk met Charles, zoals de vergeet-me-nietbloemen.

Over de jurk droeg Camilla de Robe of Estate, een nieuwe fluwelen paarse creatie gemaakt door Ede & Ravenscroft en vervolgens handgeborduurd door mensen van de Royal School of Needlework. De kroon van de echtgenote van George V, Mary, maakt het geheel af.