Na Aldi en Lidl komt nu ook Carrefour met reeks prijsverlagingen

Na Aldi en Lidl voert nu ook Carrefour een reeks prijsverlagingen door. Die gaan maandag in, en hebben als doel de koopkracht van de Belgische gezinnen te versterken. Dat meldt Carrefour in een persbericht.

“In een context van dalende grondstofprijzen is Carrefour met haar leveranciers om de tafel gaan zitten om de prijzen opnieuw naar beneden te onderhandelen”, staat daarin te lezen. “Het ligt voor de hand dat Carrefour haar klanten laat profiteren van deze nieuwe inkoopprijzen door deze verlaging door te berekenen in de verkoopprijs in de winkelss.”

De prijsverlaging zal gelden voor producten van nationale merken en van Carrefour zelf. Het doel is “de koopkracht van de Belgische gezinnen versterken”. Onder meer voor vloeibare bloem, kroketten van McCain en ultra comfort toiletpapier zal de consument vanaf vandaag minder betalen. De verlaagde prijzen worden aangeduid met ‘lagere prijzen’-posters in de winkels.

Het zal volgens Carrefour niet bij die ene golf van prijsverlagingen blijven. “In de komende weken zijn al verdere prijsverlagingen gepland voor consumentenproducten, verse producten en non-foodproducten”, klinkt het.

Eerder werd ook bij Aldi en Lidl al de prijs van honderden producten in prijs verlaagd. Bij Carrefour werd ook in augustus 2022 al een reeks acties, zoals de bevriezing van de prijs van 100 producten gedurende 100 dagen, aangekondigd.