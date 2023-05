Eden Hazard denkt niet aan vertrek bij Real en wil contract uitdoen: “Ik wil meer spelen maar besef dat het niet makkelijk zal zijn”

In een kort interview met het populaire Spaanse radiostation Cadena Cope sprak Hazard duidelijke taal. “Of ik mijn contract wil uitdoen? Claro, uiteraard”, zei de 32-jarige aanvaller. “Ja, het is een moeilijk jaar geweest voor mij maar dat kan gebeuren in een sterk team als Real. Ik wil meer spelen maar besef dat het niet makkelijk zal zijn. Ik moet hard werken en hopen dat ik meer minuten krijg.”

Ook over zijn relatie met coach Carlo Ancelotti was Hazard formeel. “Wij hebben een goede verstandhouding, net zoals met de rest van het team trouwens.”