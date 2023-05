Politie aanwezig in Zaventemse school na dodelijk incident aan station: “Moeilijk in te schatten hoe groot kans op wraakactie is”

De politie zal maandag zichtbaar en onzichtbaar aanwezig zijn op de ZAVO-school in Zaventem, waar de ruzie die tot het dodelijke incident geleid mogelijk begonnen was. Er wordt gevreesd voor wraakacties.

De politie zal aan de schoolpoort staan, zichtbaar en onzichtbaar, zegt ZAVO-directeur Kurt Gommers maandagochtend op Radio 1. “We gaan leerlingen vragen wat we voor hen kunnen doen, vragen of ze begeleiding nodig hebben en kijken hoe groot het trauma is. Daar gaat onze focus op liggen. Ik heb 22 zeer ongeruste berichten gekregen van ouders. De mensen zijn heel ongerust en ik begrijp dat. Wij kunnen niet inschatten hoe groot de dreiging op wraak is, maar de politie zal aanwezig zijn en ik denk dat dit na een paar dagen wel weer gaat liggen.”

Een doorsnee maandag wordt het dus niet, zegt Gommers. “En het was ook geen doorsnee weekend. Maar we gaan onze school toch openen.” Ondanks de berichten die rondgestuurd werden tijdens het weekend dus, waarin gespeculeerd wordt over mogelijke wraakacties van vrienden van de slachtoffers. “Hopelijk zijn die berichten gevolg van de angstcultuur die ontstaan is. Met hulp van de politie en het lokaal bestuur hopen we dat alles goed verloopt en onze leerlingen het trauma kunnen verwerken.”

Trauma

Ook voor de school is het een trauma, benadrukt de directeur, die nog heel weinig informatie zegt te hebben. “Wij gebruiken nog altijd de voorwaardelijke wijs omdat we geen concrete info hebben over de aanleiding. Van een ruzie op school op vrijdag hebben wij geen weet. Dat betekent niet dat het niet kan. De personen die betrokken zijn, zijn in ieder geval geen leerlingen van onze school.” Behalve een van de vier leerlingen die volgens Het laatste nieuws na de feiten opgepakt werden: die zit volgens de krant wel op de ZAVO-school. “Daar heb ik geen bevestiging van”, zegt Gommers. “Ik weet al heel weekend bijzonder weinig. Dat maakt het moeilijk om te communiceren en zorgt voor onzekerheid. Ik krijg slechts mondjesmaat informatie van parket en politie. Ik vermoed dat dat is omdat het voor hen ook niet makkelijk is om alles te achterhalen.”

Heel wat van de 2.040 leerlingen van de ZAVO-school nemen het openbaar vervoer. Velen van hen zullen dus getuige geweest zijn van het incident, denkt Gommers. “En we gaan die opsporen.”