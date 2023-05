Motorcrosser uit Peer (55) overlijdt tijdens race in Tsjechië

De motorcrosswereld is in diepe rouw. Tijdens een nevenreeks van de Grote Prijs van Tsjechië zijspannen, in Kramolin, liet Rene Boon (55) het leven. De Nederlandse bakkenist uit Wijchmaal, Peer, overleed na een zware crash in de start.

Rene Boon nam in Kramolin - samen met Hans Bijlmakers - deel aan de Classics, een nevenprogramma van de Grote Prijs. In de start ging het echter helemaal mis. Het duo maakte een zware crash, waarna de Perenaar op de grond bleef liggen. De medische diensten waren snel ter plaatse en probeerden Boon nog te reanimeren. Maar alle hulp kwam te laat. Een nekbreuk zou hem fataal zijn geworden.

Boon was een gekend figuur in de zijspanwereld. Hij reed Grote Prijzen met Marcel Willemsen, was jarenlang mecanicien van tienvoudig wereldkampioen Daniël Willemsen en amuseerde zich de laatste jaren in de Classics-reeks. Rene - die in Peer bij Autocars Neyens werkte - werd amper 55 jaar oud. Hij laat een vrouw en vijf kinderen achter.

Onwezenlijk

“Ik kan het nog steeds niet vatten”, vertelt voormalig GP-rijder Peter Steegmans, die in Kramolin was. “Ik heb het niet zien gebeuren. Ik stond elders op het parcours te kijken. Maar plots passeerden er geen zijspannen meer en werd het muisstil. Toen wist ik dat er iets serieus mis was. Ik ben nog naar de start gelopen. Daar zag ik Rene liggen”, zegt de Genkenaar met een krop in de keel. “Dit is echt onwezenlijk. We hebben ‘s ochtends nog met elkaar gebabbeld. Over een cross in Kleinhau, waar we binnenkort allebei zouden deelnemen. Over welke banden we zouden meenemen en zo. En dan een paar uur later dit... Rene was een crème van een vent. Altijd vriendelijk, altijd goedlachs. Waarom toch?”

Drievoudig wereldkampioen zijspannen Sven Verbrugge was eveneens in Kramolin. De Kempenaar werkte - als bakkenist van Daniël Willemsen - vier seizoenen nauw samen met Boon, die toen mecanicien was. “Ik ben er helemaal kapot van”, zegt Verbrugge, met tranen in de ogen. “Rene was heel graag gezien, zelfs bij de concurrenten. Altijd in voor een grapje, altijd behulpzaam. Een topkerel. Een topmecanicien ook. Ik kan het nog steeds niet geloven dat hij er niet meer is.”