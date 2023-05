Spaanse brandweer redt Nederlandse leerlingen en leraren die verdwaalden tijdens storm

Dat schrijven de Spaanse kranten La Vanguardia en El Periódico.

De groep was na de middag beginnen wandelen in La Garrotxa, een streek in de Spaanse provincie Girona, toen het weer omsloeg. De Catalaanse weerdienst had voor dit gebied een waarschuwing voor slecht weer uitgevaardigd.

Rond 15.00 uur kreeg de brandweer een melding dat de groep verrast was door een stortbui, met harde wind en hagel en een razendsnel gekelderde temperatuur, terwijl de leerlingen en volwassenen de route volgden van de Sant Eudald de Jou-kerk naar Pont de Llierca, een 28 meter hoge brug in de provincie.

De brandweer zette zeven wagens en een helikopter in om de groep in veiligheid te brengen. Volgens de twee kranten maken de leerlingen, leraren en begeleiders het goed, hoewel een van hen leed aan een lichte onderkoeling en een ander een voetblessure had. Ze liepen ook blauwe plekken op door de hagel, schrijft het AD.

Volgens het AD zou het gaan om leerlingen en leraren van het christelijk lyceum Zandvliet in Den Haag die op schoolreis zijn in Spanje. De groep zou tijdens het schuilen voor het noodweer de weg kwijtgeraakt zijn.