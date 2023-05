Branden in westen van Canada breiden uit, ondanks regenval

Meer dan 375.000 hectare land in de provincie Alberta is inmiddels in vlammen opgegaan en meer dan 29.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten, zo maakten de autoriteiten zondagmiddag (plaatselijke tijd) bekend. 31 van de 108 actieve bosbranden zijn nog niet onder controle.

Zaterdagavond had de provincie Alberta de noodtoestand uitgeroepen. Daardoor kunnen federale middelen worden vrijgemaakt om de vlammen te bestrijden.

Recente regens hebben geholpen bij de brandbestrijding, zei Christie Tucker, hoofd van de Alberta Wildfire Protection Authority. “Het heeft brandweerlieden de kans gegeven om te werken aan sommige brandhaarden waar ze niet eerder bij konden komen.” Tucker zei dat voor de komende dagen koelere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid worden verwacht. Ze vroeg ook om hulp van de naburige Amerikaanse staat Montana.

Ongewoon veel branden

De omvang van de schade kon nog niet worden geschat, voegden de autoriteiten eraan toe. Volgens de autoriteiten zijn er sinds januari al meer dan 360 branden geweest. Dat is een ongewoon hoog aantal, aangezien mei nog maar net begonnen is.

Met het oog op de klimaatverandering waarschuwen deskundigen dat de frequentie en intensiteit van bosbranden zal toenemen. In de prairieprovincies in het westen van het land is de gemiddelde temperatuur sinds het midden van de 20ste eeuw met 1,9 graden Celsius gestegen, aldus het Office of Environment and Climate Change Canada.