VIDEO. Blunder van jewelste van De Gea luidt nieuwe nederlaag Manchester United in

United heeft nog altijd de felbegeerde vierde plek in handen, maar de voorsprong op Liverpool is nog maar een punt. Liverpool heeft nog drie wedstrijden te spelen, United eentje meer. De Mancunians hebben dus alles nog in eigen handen, maar ze maken het zichzelf alleszins niet makkelijk.

Man Utd begon nochtans goed, Bruno Fernandes en Antony schoten maar net naast. Maar United zakte daarna wat in. In de 27e minuut leidde dat tot de voorsprong voor West Ham. Van buiten het strafschopgebied probeerde Said Benrahma het met een zacht en laag schot, dat de blunderende doelman David De Gea te machtig bleek. Wat een flater van de Spaanse goalie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Antony raakte even later nog de paal en een schot van Weghorst werd aan het begin van de tweede helft gekeerd door de doelman. De thuisploeg was in de slotfase nog het dichtst bij een treffer. Via invaller Anthony Martial kreeg United nog twee goede kansen, maar zijn pogingen waren niet overtuigend genoeg.