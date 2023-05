Jorre Verstraeten grijpt naast medaille op WK Judo: “Teleurstelling overheerst”

Jorre Verstraeten (IJF 7) baalde zondag na zijn wedstrijddag op het WK judo in Doha. Na een knap parcours verloor de 25-jarige Vlaams-Brabander in de halve finales van de Oezbeek Dilshodbek Baratov (IJF 20). In de kamp om het brons was vervolgens de Georgiër Giorgi Sardalashvili (IJF 5) te sterk.

“Het was een zware dag”, zuchtte Verstraeten na afloop. “Ik voel de gevechten in mijn ledematen. Ik kom heel dichtbij het podium, ik had echt de kwaliteiten om een medaille te pakken vandaag. Ik voelde me goed en was geconcentreerd. Volgens mij had ik die laatste twee kampen kunnen winnen. Tegen Baratov maak ik een fout. Ik bied hem te veel mijn mouw aan. Het gevecht tegen Sardalashvili zal ik nog eens moeten terugkijken om de bestraffingen te begrijpen. Tactisch deed ik het daar zeer goed.”

Zijn vijfde plaats was zijn beste notering ooit op een WK. Op zijn vorige twee wereldkampioenschappen bleef Verstraeten telkens steken in de achtste finales.

“Ik heb mooie dingen getoond, maar het is toch de teleurstelling die overheerst momenteel”, gaf hij aan. “Een vijfde plaats is ondankbaar. Misschien denk ik er over een paar dagen anders over. Ik ben blij dat ik mijn beste judo heb kunnen tonen. Ik blijf vooruitgang boeken. Het is bemoedigend met het oog op de Olympische Spelen volgend jaar. En uit de foutjes moet ik leren.”