Max Verstappen snelt in amper 22 ronden van P9 naar P1 en wint de Grote Prijs van Miami met sprekend gemak

Max Verstappen heeft de Grote Prijs van Miami op z’n naam geschreven. De Nederlander begon na pech in de kwalificaties vanop P9, maar Max Verstappen zou Max Verstappen niet zijn als hij niet gewoon zou winnen. En zo geschiedde ook: de Nederlander vloog in no time naar plek 1 en domineerde tot de streep. Ploegmaat Sergio Pérez eindigde tweede en zo loopt het Red Bull-duo nog wat verder uit in de stand. Van een maatje te sterk gesproken...

Wat voorafging...

Na een foutje in de kwalificatie bij z’n snelste ronde en een rode vlag door een crash van Charles Leclerc, waardoor Verstappen geen nieuwe tijd kon neerzetten, moest de Nederlandse wereldkampioen zondag op plek negen starten aan de Grote Prijs van Miami. Zijn ploegmaat bij Red Bull, Sergio Pérez, mocht vanop de polepositie starten. Vorige week won Pérez net voor verstappen, ook vandaag zouden we wel eens zo’n duel kunnen krijgen.

Hoe verliep de start?

De lichten gingen uit in Miami en Pérez schoot uitstekend uit de startblokken. De Mexicaan sloeg meteen een kloofje op eerste achtervolger Fernando Alonso. Een beetje verderop was Max ‘de vliegende Hollander’ Verstappen opgestaan. In geen tijd snelde de Nederlander al naar plek drie. Hij en Perez pakten beurtelings de ‘fastest lap’, is er nog twijfel welke bolide dit jaar het snelst is?

Ook Fernando Alonso was een hapje voor Verstappen, vrij makkelijk ging hij de Spanjaard voorbij. Na amper 15 ronden was de wereldkampioen van plek negen naar twee gegaan, een lang duel tegen ploegmaat Pérez wachtte.

Hoe kwam de zege tot stand?

Slechts 22 ronden had Verstappen nodig om naar de eerste plek te snellen. Pérez kwam als eerste binnen om z’n mediumbanden in te ruilen, Verstappen rekte zo lang mogelijk op zijn hards, waardoor hij voor het eerst in de race aan de leiding kwam. Terwijl al de rest hun eerste pitstop maakte, bleef Verstappen doorknallen op zijn harde band en reeg hij de snelste ronden aaneen.

Het duurde maar liefst tot ronde 45, op twaalf ronden van de meet, tot de Nederlander overschakelde naar z’n mediumbanden. Verstappen kwam achter Pérez de baan opgedraaid, maar de Mexicaan leek een vogel voor de kat. Op nieuwe mediumbanden twijfelde niemand eraan dat Verstappen erover zou gaan.

En dat gebeurde ook vrijwel meteen, al maakte Pérez het wel een leuk kijkstuk. De Mexicaan verdedigde sterk, maar moest Verstappen uiteindelijk toch laten gaan. De wedstrijd was gereden en ook het volledige podium leek al zeker op zeven ronden van het einde, want op plek drie had Fernando Alonso al een mooie voorsprong bijeen gereden op George Russell.

Verstappen 1, Pérez 2, Alonso 3, dat was de verdiende uitslag, terwijl Verstappen de kers op de taart zette door de snelste ronde neer te zetten.

Wie onderscheidde zich?

Sergio Pérez is een absolute meerwaarde voor Red Bull. Hij pusht Verstappen tot het uiterste en rijdt met lef. De Mexicaan wil niet zomaar de tweede coureur binnen het team zijn en dat siert hem.

Fernando Alonso reed een dijk van een wedstrijd. De Spaanse ervaren rot was ‘best of the rest’ en mocht zich verdiend naast de Red Bull-jongens op het podium nestelen. De Aston Martin-coureur rekende knap af met George Russell.

Op basis van het hele weekend moeten we ook Kevin Magnussen vermelden. De Deen mocht zowaar vanop P4 starten en toonde ook lef in deze race. De Haas-rijder zakte dan meteen wel enkele plekken, reed hij sterk en verdedigde hij zich prima tegen o.a. Leclerc. Uiteindelijk finishte Magnussen tiende, goed voor een puntje.

Wie had zijn dagje niet?

Ferrari, nog maar eens. Het begon bij Carlos Sainz: de Spanjaard reed te snel in de pitstraat en kreeg een tijdstraf van vijf seconden. Het was het begin van een nieuwe baaldag voor de Italiaanse renstal. Sainz was gewoonweg te traag om Alonso en Russell bij te houden, terwijl ploegmaat Charles Leclerc van P7 al snel naar P11 zakte. Uiteindelijk strandden de Ferrari’s op P5 en P7, te weinig voor een ploeg die mee wil doen voor het kampioenschap. De bolide blijkt gewoon niet goed genoeg dit jaar.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

Deze Grote Prijs van Miami was een leuke kijkstuk voor het slapengaan. Het was spectaculair om te zien hoe snel Verstappen naar de leiding vloog en z’n voorsprong gestaag uitbreidde, maar daarna viel het uiteraard wat stil. Af en toe zagen we wel leuke duelletjes tussen bv. Alonso en Sainz of Magnussen en Leclerc, maar voorin was het gespeeld. Toen Verstappen binnenkwam en achter Pérez de baan opdraaide kregen we even nog een leuk duelletje tussen de ploegmaats, maar al snel zoefde de Nederlander voorbij z’n ploegmaat.

Wat onthouden we van deze race?

Dat Red Bull gewoonweg een maatje te sterk is en dat Max Verstappen terecht de beste coureur ter wereld is. Maar: ook dat Pérez zich nog altijd niet zomaar gewonnen wil geven tegen zijn ploegmaat. Toen Verstappen na z’n pitstop even achter z’n Mexicaanse ploegmaat terechtkwam, liet Pérez niet na om zich te verdedigen en zijn plek terug te winnen.

Dat Roger Federer een pak veranderd is. Nee, de F1-regie maakte een pijnlijk foutje. De Zwitserse tennislegende was wel degelijk aanwezig in Miami, maar toen een man met zonnebril en pet langs de kant in beeld werd gebracht, kwam al snel een balkje met de naam van de 20-voudig Grand Slam-winnaar in beeld. Het was hem dus duidelijk niet.

De uitslag:

1. Verstappen

2. Pérez

3. Alonso

4. Russell

5. Sainz

6. Hamilton

7. Leclerc

8. Gasly

9. Ocon

10. Magnussen

11. Tsunoda

12. Stroll

13. Bottas

14. Albon

15. Hulkenberg

16. Zhou

17. Norris

18. De Vries

19. Piastri

20. Sargeant