Opvallend goedlachse koning Charles woont kroningsconcert bij, 20.000 Britten vieren mee aan Windsor Castle

Zaterdag leek hij nog bijzonder stuurs en geconcentreerd tijdens zijn kroning, maar zondagavond was het een bijzonder goedlachse koning Charles die het concert ter ere van zijn troonsbestijging bijwoonde.

Bij het begin van het concert werd de 20.000 aanwezigen gevraagd om met vlaggetjes te zwaaien, en de 74-jarige vorst en zijn echtgenote Camilla deden gezellig mee. Ook aanwezig: prinses Kate, de echtgenote van kroonprins William, en hun kinderen George (9) en Charlotte (8). Voor de 5-jarige Louis was het echter al na zijn bedtijd. Hij kon dus niet genieten van de optredens van onder anderen Nicole Scherzinger, Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli, en Take That. Het ‘Coronation Concert’ wordt afgesloten met een laser- en droneshow.

Prinses Kate en prinses Charlotte

DJ Pete Tong

Olly Murs

Vula Malinga

