Mark van Bommel laat zich niet nerveus maken ondanks leidersplaats: “Wij de titelfavoriet? Absoluut niet”

De bonkende beats waren tot in de perszaal te horen. Dat gebeurt niet elke week – integendeel zelfs, ’t is uitzonderlijk -, wat illustreert hoe groot de vreugde op de Bosuil was. De droom van Paul Gheysens wordt stilaan tastbaar.

Er zijn er in zo een context altijd wel te vinden die plots de pedalen verliezen, maar niet Mark van Bommel. Hij schonk zijn watertje in, zat schijnbaar emotieloos op zijn stoel en pareerde de vragen van de journalisten door simpelweg niet heel veel te vertellen – elk zijn tactiek. Voor u denkt dat Van Bommel acteert alsof hij zen is: het schijnt geen pose te zijn. In de catacomben valt te horen dat MvB tijdens de play-offs relaxter is dan tijdens de reguliere competitie. Toen durfde hij zich weleens ergeren wanneer pakweg de bus te laat was, maar inmiddels…

In volle titelstrijd is het anders, hoe paradoxaal dat ook lijkt. Van Bommel heeft er vertrouwen in dat het keer op keer goedkomt – in zíjn hoofd kon het in de bekerfinale tegen KV Mechelen niet mislopen. Het betekent niet dat hij nu ineens zotte uitspraken zal doen, daarvoor is Van Bommel te ervaren. Vandaar: “Wij de titelfavoriet? Absoluut niet.”

© Isosport

Het valt evenwel niet te ontkennen dat Antwerp indrukwekkend aan de play-offs gestart is. Niet door alleen zelf goed te voetballen, maar ook door onder de huid van de tegenstander te kruipen. Union was niet top, ook Racing Genk hebben we al beter gezien dan gisteren. Het kan niet anders of dat ligt óók aan Antwerp.

“We zitten in een goeie flow, maar dat vind ik een stom woord”, aldus Van Bommel. “Feit is wel dat ik uitermate tevreden ben. Dat is logisch, als je zo een wedstrijd wint. Het tempo lag heel hoog. Wij en Genk hebben geen geheimen voor mekaar, waardoor je een Champions League-niveau kreeg. Zeker tot aan de 2-1 vond ik ons sterk qua druk zetten. Dat is straf na een slopende bekerfinale en een match op Union.”

“We hebben na die achterstand niet gepanikeerd”, had Van Bommel nog een compliment voor zijn team. “We zijn blijven vasthouden aan het plan. En met de steun van het publiek… De fans drágen de ploeg echt.”

Er is geen enkele reden om te denken dat dat de komende weken zal veranderen. Er is de goeie vorm. Er is de goeie wedstrijdaanpak. Er is de goeie twaalfde man. U begrijpt wel waar we naartoe willen, maar Van Bommel liet zich niet nerveus maken. Zijn spelersgroep gaat er ook rustig bij blijven, veronderstelt hij. “Omdat we gewoon normaal gaan blijven doen op training en op de club. Je moet niet iets anders gaan doen omdat je eerste staat.”

© Isosport

Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Antwerp smacht naar dat summum. Wanneer spelers in de supermarkt staan, gaan ze die titelkoorts voelen. Op sociale media gaan ze vele berichtjes krijgen. En zij lezen toch ook de kranten?

Van Bommel benadrukte – terecht, trouwens – de relativiteit van het klassement. “Ik las deze week dat Union verslagen was, nu doen ze weer mee. We staan met drie op één punt…”

Waarop Van Bommel zich met een kwinkslag tot de journalisten richtte : “Wat wil je dat ik zeg? Maak er zélf maar iets moois van. Voor jullie zijn het werkelijk fantastische weken.”

“Voor jullie toch ook?”, pareerden we.

“Als je wint wel, ja”, klonk het antwoord – op dat moment er bij Van Bommel tóch een lachje vanaf.

Euforie was er evenwel niet. Daarvoor is Van Bommel te gepokt en gemazeld. De klus is bijlange niet af en helemaal niet zo simpel als sommigen doen uitschijnen, vindt hij. “Het ligt zo dicht bij mekaar…”

Ook qua kwaliteit?