Voorzitter Roger Vanlook vroeg herhaaldelijk aan de sympathisanten of ze de strijd moesten verderzetten. Daarop kwam telkens een groot applaus. — © tvl

Houthalen-Helchteren

Uitleg over het gerechtelijk onderzoek naar erevoorzitter Michel Dylst kwam er niet tijdens de speeches voor een kleine 2.000 ex-mijnwerkers op de Dag van de mijnwerker. Wel de aankondiging van nieuwe acties van de KS Vriendenkring. “En we willen het geld terug dat het gerecht in beslag nam”, klinkt het.