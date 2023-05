Lawrence Naesen wordt in koers van de sokken gereden door ex-winnaar Parijs-Roubaix: “Viel ik naar links, dan lag ik onder zijn autobanden”

“Als je dat in België doet, dan mag je een nachtje in de cel doorbrengen, is mijn gedacht”, aldus de jongste van de Naesen Brothers. “Ik zat in de kopgroep, maar door een mechanisch probleem moest ik terug naar het peloton. Het gebeurde op ongeveer veertig kilometer van de streep. Ik zat nog geen drie minuten in de grote groep, of ik voelde ineens mijn fiets onder mijn gat enorm scheef trekken. Ik moest en zou naar de grond. Het was de auto van Frédéric Guesdon (de laatste Franse winnaar van Parijs-Roubaix, red) die snel het peloton voorbij wou op een asfaltweg tussen enkele onverharde stroken in. Maar soms is de weg te smal om te passeren. Hij pakte niet alleen mij mee maar ook een renner van de continentale ploeg Saint-Michel-Mavic-Auber 93 mee. Wie? Ik weet het niet. Ik bekommerde me om mezelf. Ik kwam echt hard tegen de grond. Mijn rug is helemaal geschaafd, mijn schouders, ellebogen en knieën liggen open. Ik heb gelukkig niets gebroken. Het strafste van allemaal is dat die chauffeur zich niet eens bekommerde om de slachtoffers die hij maakte. Hij is gewoon doorgereden. Een beetje menselijkheid mag toch wel nog in deze wereld?”

Lawrence Naesen hoopt dat hij tijdig hersteld is om op 16 mei te kunnen starten in de Vierdaagse van Duinkerke. “Het moet voor alles de eerste keer zijn”, schreef de Oost-Vlaming van AG2R-Citroën op Twitter. “Merci & Félicitations aan Frédéric Guedson om een rijbewijs te hebben gewonnen bij Kellogs”, was zijn laconieke tweet. “Vind jij dat normaal dat er ook achteraf niet werd geïnformeerd naar onze toestand. Ik niet hoor.” Adam Hansen, de nieuwe voorzitter van de rennersvakbond, antwoordde op Twitter dat zijn organisatie op dat dossier aan het werken is. We hebben enkele uren geleden gevraagd om een onderzoek te openen naar dit incident”, aldus de Australische ex-prof die bij de CPA Gianni Bugno opvolgde. (hc)