Tessa Wullaert sluit eerste Nederlandse seizoen af met alweer stevige statistieken

Een eerste seizoen in Nederland en meteen een succesvolle campagne voor Tessa Wullaert en co. Fortuna Sittard heeft de Azerion Eredivisie Vrouwen afgesloten als derde.

Een straffe prestatie van de groen-gele equipe. Fortuna maakte dit seizoen namelijk zijn debuut in het Nederlandse profvoetbal en dus was het afwachten waar het schip zou stranden. De ambitie was hoog, maar meteen derde worden? Dat zelfs niet in hun wildste dromen.

Ajax pakte de titel met 56 punten, na een verwoede strijd met FC Twente. De Tukkers - met topscorer Fenna Kalma (31 doelpunten) - kwam één puntje tekort. De landstitel is goed voor een ticket in de voorronde van de Champions League, waarin ook Twente als nummer twee uitkomt.

Het Fortuna van Red Flames Tessa Wullaert, Jarne Teulings, Féli Delacauw, Isabelle Iliano en Diede Lemey sloot de competitie af met 36 punten na een 1-1 gelijkspel bij AZ. Wullaert scoorde in het slot van de partij haar 20ste doelpunt, goed voor nummer twee op de topscorerslijst. Daarnaast deelde ze 12 assists uit, niemand deed dit seizoen beter.

Fortuna Sittard - dat in de beker in de halve finales strandde tegen FC Twente - kan deze maand nog een prijs pakken met de Eredivisie Cup. Dat is een toernooi met de kampioen, de twee periodekampioenen en de hoogst geklasseerde ploeg zonder periodetitel.