In ‘De Mol’ zijn eindelijk de maskers afgevallen. Het is de 32-jarige Comfort die zichzelf de ultieme saboteur van het spel mag noemen, want de gynaecologe uit Jette blijkt de mol te zijn. Kandidaten Toos (28) en Lancelot (27) hadden haar in het vizier, maar het is die laatste die met de groepspot van ruim 27.320 euro naar huis mag. Een gesprek met het trio uit ‘De Mol’.