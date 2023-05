De frustraties bij KRC Genk liepen na de nederlaag tegen Antwerp hoog op. “Ik moet opletten wat ik zeg, want anders word ik beboet”, zuchtte Mark McKenzie. “De strafschoppen waren bijzonder licht. Misschien moeten refs in de toekomst microfoontjes dragen, zodat we weten op welke manier ze hun beslissingen nemen.”