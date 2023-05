Eerste grote ronde, eerste sprint en meteen een vierde plaats. Arne Marit (24) neemt in de Giro een vliegende start. Vorig jaar trok hij nog bijna “de stekker eruit”, nu haalt hij top vijf in de World Tour. Kennismaking met een goeie vriend van de roze trui. “Onderweg had Remco het mij gezegd: Gisteren was het voor mij. Vandaag is het aan u.”