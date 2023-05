Lyra-Lierse en Mats Sterkens gaan onderuit tegen Diegem: “Moeten dit verlies bij onszelf zoeken”

En zeggen dat de namiddag op Doelvelden zo voortvarend begon voor Lyra-Lierse, dat al vrij snel op een bonus kon teren na een vroege goal van Jaric Schaessens. Nadien kregen de Pallieters nog ruim de kans om die voorsprong verder uit te diepen, maar het kader verhinderde dat tot twee keer toe.

“En dus bleef het halfweg bij die krappe marge”, blikte doelman Mats Sterkens terug. “Ook al hadden we totale controle, de coach hamerde er op dat we erg waakzaam moesten blijven. Maar voor de zoveelste keer dit seizoen gaven we die riante positie toch nog weg.”

Inleider van de zwanenzang van de Lierenaars was een te korte terugspeelbal van Gaetan Lambreghts. Maar ook de dodelijke 1-2 nadien viel uiteindelijk veel te makkelijk.

“Ach, we moeten dit puntenverlies hoofdzakelijk bij onszelf zoeken”, besefte Sterkens. “We haalden na rust het niveau niet meer van voor de pauze en we schoten vooral onszelf in de voet. Ik zit er zelf ook enorm mee verveeld. De ploeg zat in een goede flow en twee weken geleden keer ik terug tussen de palen na langdurig blessureleed. Net nu pakken we nul op zes. Dat is serieus balen voor een doelman.”

Nog niet zeker van eindronde

Lyra-Lierse moet nu op de slotdag alsnog proberen een eindrondeticket uit de brand te slepen. De Pallieters staan zij aan zij met de beloften van KV Mechelen op de eerste plaats in het derde periodekampioenschap.

“Kijk, we moeten in eerste instantie winnen van het jeugdige Beerschot”, blikt de doelman vooruit. “Dat is een eerste vereiste. We spelen al op vrijdag en dus weet KV Mechelen wat hun te doen staat in hun match op Cappellen. Dat is een verhaal dat in twee richtingen kan werken. Maar nogmaals, we moeten vooral naar onszelf kijken. De eerste vereiste is dat we zelf opnieuw een hoog niveau halen. De bereidheid om die eindronde te spelen is alvast heel erg aanwezig. Er zitten een paar interessante ploegen bij en vorig seizoen heeft ons al uitgebreid laten proeven van zo’n nacompetitie. Bovendien biedt het nog de kans om een stapje hoger te zetten na een erg wisselvallig seizoen.”

De Pallieters werken hun partij dus inderdaad al op vrijdagavond (20 uur) af. Die match vindt doorgang in het Olympisch stadion op het Kiel. De beloften van KV Mechelen trekken pas op zondag richting Cappellen, dat in eigen huis kampioen kan worden. De winnaar van het derde periodekampioenschap verzekert zich van deelname aan de eindronde.