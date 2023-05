Kangoeroes Mechelen naar halve finale na winst in belle tegen Leuven Bears

Vrijdag kwalificeerde Limburg United zich al met een sweep en een 2-0 in de kwartfinale en versus Spirou Charleroi voor die halve finale. De Limburgers nemen het ook vanaf woensdag in de halve finale tegen Antwerp Giants op. De Sinjoren genieten van het thuisvoordeel tegen de Limburgers. Kangoeroes Mechelen, zonder DeAndere Davis (knie, einde seizoen red.) pakte in het eerste kwart met totaalbasketbal uit. Scherp in defense en subliem in offense. Getekend Richmond Aririguzoh in the paint en Jonas Foerts met bommen. Een eveneens in aanval sterk begonnen Leuven moest na een 13-15 de rol lossen. De Leuvenaars liepen in aanval achter de feiten aan en keken na het eerste schuifje tegen een 30-20 bonus aan. Ook in het tweede kwart was Kangoeroes Mechelen fysiek sterk. Wen Mukubu pakte uit met verschroeiende dunks en Jo Van Buggenhout verdedigde sterk en scoorde ook. Domien Loubry was alert, Jordan Harris scoorde en Jonas Foerts liet in de eerste helft een 4 op 5 aan driepunters optekenen en was na 42-28 de bezieler van de 55-41 Mechelse bonus halfweg. Leuven Bears kwam evenwel gevat uit de kleedkamer, verdedigde intenser en vond via Brevin Pritzl en Joshua Heat na 65-53 naar 69-63 bij 71-65 na drie kwarts de aansluiting. De start van het slotkwart was weer voor Kangoeroes Mechelen dat heerlijk collectief wegsnelde naar 76-65 en 86-70. De Maneblussers hapten echter naar adem en via Brevin Pritzl ging het van 87-77 naar 88-83. Uitblinker Jonas Foerts was intussen na een technische fout, zijn vijfde, definitief uit de partij verdwenen. Kangoeroes wankelde, maar als de nood het hoogst is scoort Domien Loubry. Na een nog prangende slotfase (90-86) bleef de winst na een bom van Wen Mukubu in Mechelen. Het feestje in de Winketkaai barste los, de halve finale tegen Oostende was immers een feit. Leuven Bears wordt opgevist in de BNXT play-offs en neemt het volgende week in de tweede ronde van de die competitie tegen Okapi Aalst op.

Kangoeroes Mechelen-Leuven Bears 98-89

Kwarts: 30-20, 25-21, 16-24, 27-24

Kangoeroes Mechelen: Loubry 17, Mukubu 12, Van Buggenhout 14,, Harris 10, Foerts 20, Palinkcx 5, Merckx 0, Aririguzoh 20

Leuven Bears: Heath 19, Pritzl 32, Allen 12, Fulkerson 9, T. Nunes 0, Bucumi 0, Vanderhaegen 5, McGlynn 10