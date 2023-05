De mol is eindelijk ontmaskerd: wie saboteerde wekenlang het spel? En wie wint de groepspot?In de apotheose van ‘De mol’ namen Toos (28), Comfort (32) en Lancelot (27) het voor een laatste keer tegen elkaar op. De kandidaten maakten hun Amerikaans tv-debuut, ontdekten het grootste afgesloten ecosysteem ter wereld en raceten naar de finale ontmaskering. Maar wie is de ultieme winnaar van het spel? En, nog belangrijker: wie is de mol?

“Well, you’ve got me.” Met deze toepasselijke zin kon het laatste avontuur voor de kandidaten uit De mol van start gaan. Met drie waren ze nog: twee kandidaten die strijden voor de winst en één mol die er alles aan doet om de boel te belazeren. De groepspot staat op 22.320 euro. Een debuut op de Amerikaanse televisie kan daar verandering in brengen.

Prikkelbare opdracht

Voor de eerste proef trekken de kandidaten naar de tv-studio’s van KVOA News Tucson waar ze live het middagnieuws moeten presenteren. Comfort doet dat vanuit de studio als weervrouw van dienst, Toos trekt er als reporter op uit met videograaf Lancelot in zijn kielzog. Het olijke duo moet de verhuis van de vijfduizendste cactus in beeld brengen. Geen sinecure, zo blijkt onderweg. Toch slagen de heren erin om op twee van de drie locaties verslag uit te brengen, wat hen 1.000 oplevert.

Intussen waagt Comfort zich aan de presentatie van het weer. Daarbij moet ze de autocue aflezen en de weggelaten woorden trachten te achterhalen. Die opdracht verloopt weinig succesvol: ze slaagt er niet in om het weerbericht foutloos te brengen en verdient helemaal niets voor de pot. Nieuwsanker Monica denkt er het hare van.

Wankel bootje

In de tweede proef worden de kandidaten opgesloten in de Biosphere 2, het grootste afgesloten ecosysteem ter wereld. Ooit werden er acht vrijwilligers twee jaar lang opgesloten om uit te zoeken of het voor de mens mogelijk is om volledig zelfvoorzienend te zijn op Mars. Toos, Lancelot en Commy mogen aan den lijve ondervinden hoe dat is. Ook zij zitten vast in het gigantische complex. Kunnen ze binnen de tijd de uitgang vinden? Als dat lukt, verdienen ze 5.000 euro. Al moeten ze dan wel weerstaan aan de extra informatie die ze onderweg kunnen verzamelen.

Na een fikse regendouche in het tropische regenwoud en een wankele boottocht over de oceaan met twijfelachtige hengelkunsten van Lancelot, eindigt het trio in ‘de long’ van het gebouw. Daar moeten ze een sleutel zoeken die hen uiteindelijk zal bevrijden. Een missie die op de valreep slaagt. Alhoewel: een van de drie koos toch voor een extra aanwijzing, goed voor 1.000 euro uit de groepspot. De overige 4.000 euro haalt de groep wel binnen. En zo klopt de groepspot definitief af op 27.320 euro.

Een allesbeheersende mol

En dan moet de finale nog gespeeld worden. Traditiegetrouw trekken de kandidaten hun meest chique tenue aan voor de allerlaatste en spannendste eliminatietest. Wie is de winnaar? En wie is de mol? Opgelet: spoilers.

Het is de 27-jarige vastgoedmakelaar Lancelot die zich voortaan de winnaar van ‘De mol 2023’ mag noemen én de felbegeerde groepspot mee naar huis neemt. De maskers vallen af voor de 32-jarige gynaecologe Comfort. “Ik heb iedereen met heel veel plezier drie weken lang belazerd”, vertelt ze. “Ik ben de mol.”

Een meesterlijke mol, voegt presentator Gilles De Coster daaraan toe. “Commy was een brutale mol, maar ze was ook subtiel en ze had vooral ook de capaciteit om heel snel te schakelen”, zegt hij. “Op minder dan een seconde had ze door wat er moest gebeuren om de boel bijna zeker te doen mislukken, en dat is heel straf. De mol heeft een arsenaal aan technieken en ik denk dat Commy ze zowat allemaal beheerste.”