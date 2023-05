Wolfsburg, met Casteels en Bornauw in de basis, krijgen pak slaag van Dortmund (6-0), dat leider Bayern in vizier houdt

Borussia Dortmund heeft zondag korte metten gemaakt met Wolfsburg. Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw, allebei in de basis bij Wolfsburg, kregen een 6-0 nederlaag aangesmeerd van het nummer twee uit de Bundesliga, dat zo in het spoor van leider Bayern blijft.

Bij de rust stond de thuisploeg al 3-0 voor, na goals van Adeyemi, Haller en Malen. In minuut 54 verdween een afstandsschot van Jude Bellingham via de deklat achter Casteels in doel. Even later speelde Sebastiaan Bornauw de bal kinderlijk kwijt, waardoor Adeyemi de 5-0 kon scoren. Daarna miste Adeyemi nog een penalty, maar iets later duwde Jude Bellingham met zijn tweede van de avond Wolfsburg helemaal kopje onder: 6-0.

Door de zege en de drie punten houdt Dortmund leider Bayern München in het vizier. Dortmund staat tweede in het klassement op een punt van Bayern. Wolfsburg heeft na de pijnlijke nederlaag 46 punten en staat daarmee zevende, net achter de plaatsen die recht geven op Europees voetbal volgend seizoen.