Van een domper gesproken: AC Milan-ster Rafael Leao onzeker voor halve finale Champions League tegen Inter

AC Milan moet het woensdag in de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League, tegen stadsrivaal Inter, wellicht zonder topaanvaller Rafael Leao doen. De 23-jarige Portugees blesseerde zich zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Lazio aan de dij.

In de 2-0 zege tegen Lazio moest Leao na amper elf minuten naar de kant wegens last van het rechterbeen. Zondag volgde een verdict: Leao liep een verrekking op in de adductoren van de rechterdij. Hij wordt door de medische staf klaargestoomd voor woensdag, maar het is nog onzeker als hij de halve finale van de Champions League tegen aartsrivaal Inter haalt.

De Portugees was dit seizoen met dertien goals en dertien assists (alle competities opgeteld) opnieuw erg belangrijk voor de Rossoneri. Vorig seizoen was de aanvaller ook belangrijk op weg naar de titel. Hij werd toen beloond met de prijs van Speler van het Jaar.