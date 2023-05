De met veel poeha aangekondigde Hesbania-fusie tussen voetbalclubs Herderen-Millen (2A) en Membruggen (3C) is definitief afgeblazen. Een discussie over de locatie bleek uiteindelijk de oorzaak dat het spaak liep. Membruggen blijft nu gewoon in derde doorgaan. Herderen-Millen treedt enkel nog aan in vierde provinciale.