Drieduizend deelnemers aan de start voor tiende Genk Loopt

Genk Loopt is een van de grootste loopevents in Limburg. — © Chris Nelis

Het gaat om één van de grootste loopevents in Limburg. Deelnemers kregen een gamma aan mogelijkheden voorgeschoteld. Gaande van de kaboutertjesloop - voor de kleinsten - tot de tien mijl. Ook heel wat bedrijven die met hun afgevaardigden aan de meet stonden. Het evenement heeft vooral tot doel mensen zo veel mogelijk aan bewegen krijgen. “Met meerdere lopen werkt aanstekelijk”, zegt de Genkse schepen van Sport Kathleen Parthoens (cd&v). “Daarom dat we naast Genk Loopt ook tal van andere projecten in leven roepen waarmee we aanmoedigen om te sporten.” (cn)